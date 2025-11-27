Gazimağusa ve Haspolat’ta, uyuşturucu tasarrufu suçundan 3 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Tekant bölgesinde dün gece 21.30 sıralarında şüpheli görülen P.N.A.'nın (K-27) üzerinde yapılan aramada,10 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahsın Gazimağusa’daki ikametgahında ve ikametgahta kalan C.E.K.K.'nin (E-25) tasarrufunda içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan Haspolat’ta dün şüpheli görülen S.D.G.'nin (E-30) kullanımındaki araçta yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.