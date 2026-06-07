Ercan Havalimanı’nda ve Gazimağusa’da “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yapan N.Y.’ye (E-37) Narkotik dedektör köpeği “Pamir’in” tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Aynı gün, saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa’da Ergenekon Sokak üzerinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri devriye yaptıkları sırada, şüpheli olarak görülen M.Y.’nin (E-25) üzerinde yapılan aramada, üzerlerinde sentetik cannabioid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.Ş.’nin (E-42) ikametgahında yapılan aramada ise, tasarrufunda sentetik cannabioid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet kağıt parçası, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.