Bostancı’da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün kullandığı otomobil, orta refüjü ayıran bariyerlere çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durdu.
Polisten verilen bilgiye göre kaza dün, saat 20.30 sıralarında, Güzelyurt-Lefke ana yolunun Bostancı trafik ışıkları yakınlarında meydana geldi.
30 yaşındaki Tolgan Altıntaç, 253 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GD 145 plakalı salon araç ile Güzelyurt’a seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü ayıran bariyerlere çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü Tolgan Altıntaç, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.