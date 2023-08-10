GAZİMAĞUSA POLİS MÜDÜRÜ HÜSEYİN ÇETE AİLE YAKINLARINI SAKİNLEŞTİRDİ
Ergün Yahat
İskele bölgesinde bu sabah saat 03:30 sıralarında Breeze isimli barda çıkan kavgada darp edilip hayatını kaybeden Hüseyin Mavideniz'in ailesi acil servis bölümünden sağlıklı bilgi alamadıkları için acil servisin camlarını kırdı.
Olay yerine gelen Gazimağusa polis müdürü Hüseyin Çete ile Adli şube yardımcısı Erkan Yahat acılı aile fertlerini sakinleştirdi.
Yaşanan olaylar sonrasında, acil serviste hayat yeniden normale döndü.