Gazimağusa Polis Müdürlüğü, dün akşam sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Denetimler sırasında ikamet izinsiz bir kişi ve kumarhanelerde bulunmaları yasak 8 kişi tespit edildi. Kontrol edilen 2 bin 105 araç sürücüsünden 382'si çeşitli suçlardan rapor edilirken 2 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'nın basın bültenine göre, asayiş denetimleri kapsamında 20.00-24.00 saatleri arasında, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, eğlence mekanları, marketler ve kahvehanelerin kontrol edildi.

Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişinin tutuklandığı belirtilirken kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 8 kişinin de tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği kaydedildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam 2 bin 105 araç sürücüsü kontrol edildi ve 74’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 65’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 382 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 2 araç ise trafikten men edildi.