GAZİMAĞUSA POLİS MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK EKİPLERİ TEHLİKELİ YÜKE GÖZ AÇTIRMIYOR

Ergün Yahat

Gazimağusa polis müdürlüğü trafik şubesi ekipleri Trafikte seyreden araçların evrak kontrollerinin yanı sıra taşıdıkları yükleri de kontrol etmeye devam ediyor polisler, yol güvenliğini tehlikeye sokan araçlara da ceza yazmaya devam ediyor . Tehlikeli şekilde yük taşıyan bir TIR yolda görev yapan motorlu trafik polisi tarafından durdurulup Tır dörsesinde bulunan yüklerin bağlı olmamasından ceza yazıldı. Ekiplerin yaptığı kontroller birçok vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanıyor.