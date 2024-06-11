Tatar: “Yapılanlar Demokrasi Geleneğine Yakışmayan Davranışlardır” Tatar: “Yapılanlar Demokrasi Geleneğine Yakışmayan Davranışlardır”

 Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme ve dernek üyesi muhtarlar Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’e, gerek muhtarlar derneğine gerekse kamu yararına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi taktim ettiler.

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Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme “ne zaman muhtarların bir sıkıntısı yada bir vatandaşın bir sorunu olsa her zaman hemen yardımda bulunan Sn.Baskan Katip Demir’e derneğim yönetim kurulum ve üyeler olarak çok teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.” dedi

Ergün Yahat