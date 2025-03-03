Gazimağusa limanında, 12 adet karton koli içerisinde, 4 bin 200 adet cinsel gücü artırıcı jel ilaç tespit edildi. Dün meydana gelen ve bugün polisin bilgisine giden olay sonrası 1 kişi tutuklandı.

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Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 10.15 sıralarında, Gazimağusa Limanı'nda, yurt dışından gemi ile gelen S.E.’nin (E-36) kullanımındaki tır araçta Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, İlaç ve Eczacılık Yasası'na aykırı ve ithali yasak olan 12 adet karton koli içerisinde, 4 bin 200 adet cinsel gücü artırıcı jel ilaç tespit edildi.

Olayın bugün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: RSS