Gazimağusa limanında, 12 adet karton koli içerisinde, 4 bin 200 adet cinsel gücü artırıcı jel ilaç tespit edildi. Dün meydana gelen ve bugün polisin bilgisine giden olay sonrası 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 10.15 sıralarında, Gazimağusa Limanı'nda, yurt dışından gemi ile gelen S.E.’nin (E-36) kullanımındaki tır araçta Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, İlaç ve Eczacılık Yasası'na aykırı ve ithali yasak olan 12 adet karton koli içerisinde, 4 bin 200 adet cinsel gücü artırıcı jel ilaç tespit edildi.

Olayın bugün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.