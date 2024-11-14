Gazimağusa Limanı’na su temini için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi’nin iş birliği içerisinde yürüttüğü proje başladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Limanı’ndaki kamu kurumları, askeri birimler ve iş yerleri ile gemilere su temininin sağlanmasının hedeflendiği proje için dün ilk kepçe vuruldu.

Liman içerisinde 2 bin 315 metre kazı yapılarak boru döşemesi ile asfaltlamasının yapılıp, 3 yangın vanası, 17 gemiler için özel su temini noktası ve 22 liman içerisindeki tüketicilere şebeke suyu bağlantısının yapılacağı, yaklaşık 9 milyon TL ihale bedeli bulunan projenin, 75 takvim gününde tamamlanması planlanıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nin şebeke suyu altyapı yatırımları kapsamında yürütülen çalışmalarda Gazimağusa Limanı’nda belediye şebeke suyu bulunmaması ve tanker aracılığıyla su temininin yaşattığı zorlukların giderilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi arasında 23 Mayıs 2023'te iş birliği protokolü imzalandı.

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Birimi ile İhale Bölümü’nün çalışmaları sonrasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından projede kullanılacak boru ve aksamların temini sağlanırken, çıkılan ihale sonucu Destebaşı Construction Ltd. ile Gazimağusa Belediyesi arasında 12 Eylül 2024'te imzalanan protokolle Gazimağusa Limanı’na Su Temini Projesi hayata geçirildi.

-Katip

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Birimi Sorumlusu Mustafa Katip, Gazimağusa Limanı’na Su Temini Projesi kapsamında, liman sınırları içindeki tüm kamu, askeri ve ticari birimlere sayaç bağlanarak şebeke suyu temin edileceğini, ayrıca liman rıhtımına bağlı gemilere de su verileceğini açıkladı.

Katip projenin, yaklaşık 2 bin 315 metre uzunluğunda yeni 4 farklı çapta içme suyu borularının döşenmesi, sert zemin kazılarının yapılması ve liman içinde yaklaşık 40 tüketici bağlantısı ile gemiler için özel su temin noktalarının bağlantısı ve tüm kazı çalışmalarını, asfalt- beton örtme, kapama işleriyle sayaç bağlantı işlemlerini kapsadığını kaydetti.