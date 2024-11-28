Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen kazada, Ayşegül Adaklı Yerdelen isimli sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza bugün saat 14.20 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nun Mutluyaka - Korkuteli Kavşakları arasında yaşandı.

Kazada, Esat Yıldız (E-26), NK 379 plakalı tır araç ile Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya doğru seyrederken, dikkatsizce sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştı ve o esnada sağ şeritte giden Ayşegül Adaklı Yerdelen (K-44) yönetimindeki LE 372 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan LE 372 plakalı salon araç yol içerisinde takla atıp, soldan birinci şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyretmekte olan Hüseyin Çayır (E-33) yönetimindeki UN 678 plakalı kamyon aracın sağ yan kısmına çarparak tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan Ayşegül Adaklı Yerdelen, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.