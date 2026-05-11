Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Çanakkale Göleti bölgesinde aracın çarptığı 38 yaşındaki yaya Atamurat Narbayev hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bu akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
İbrahim Bülbül (E-47) yönetimindeki VU 217 plakalı araçla Gazimağusa’ya seyrettiği sırada yaya Atamurat Narbayev’e (E-38)'e çarptı.
Gazimağusa’da yaşadığı belirtilen Narbayev ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken araç sürücüsü İbrahim Bülbül tutuklandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.