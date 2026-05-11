Kamalı Haber

Sahte pasaportla çıkış yaparken yakalandı

Evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan Maidan Momozova mahkemeye çıkarıldı.

Girne Turizm Limanı’nda tespit edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Salih Tanrıkulu olguları aktardı. Polis, zanlının 10 Mayıs 2026 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan başkasına adına düzenlenen sahte Moldovya pasaportuyla ülkeden çıkış yaparken, tespit edildiğini kaydetti.

Sahte pasaportla ülkeye giriş yaptığı belirlendi

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 8 Mayıs’ta Ercan Havalimanı’ndan sahte pasaportla ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde Türkiye’den deport edildiğini, iki çocuğunun orada kaldığını, ülkesi Özbekistan’da sahte pasaportu temin ederek, KKTC’ye geldiğini anlattığını açıkladı.

Mahkemeden 3 gün tutukluluk kararı

Polis, zanlının üzerinde bulunan pasaportun inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.