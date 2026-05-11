WhatsApp’tan tehdit mesajı attı

Elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket ve tehdit suçundan tutuklanan Davut Güner mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Açelya Görüroğlu olguları aktardı.

Polis, 30 Nisan 2026 tarihinde polise başvuran E.T.’nin, Türkiye’de bulunan Davut Güner’in WhatsApp üzerinden sesli mesaj göndererek, “2-3 gün sonra geliyorum. Sana çok güzel bir sürprizim var. Allah’ın peygamberin gelsin. Tüm ölülerini kaldır” şeklinde tehdit içerikli ifadeler kullandığını söyleyerek şikayetçi olduğunu aktardı.

Ülkeye giriş yapınca tutuklandı

Polis, şikayet üzerine aranan şahıs ilan edilen zanlının, 11 Mayıs saat 02.00 sıralarında ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklandığını söyledi.

Polis, gerekli soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede çalışma izinli olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemeden teminat kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.