Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı'nda dün saat 23.15 sıralarında, Savaş Madak (E-23) 92 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki YS 261 plakalı kamyonet ile DAÜ Yurtlar Bölgesi giriş kapısı önüne direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, kazada hafif yaralanan sürücü Savaş Madak ve yolcu Atilla Şimşek (E-31), Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Yapılan soruşturma sonucu, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya sebep olan sürücü Savaş Madak tutuklandı.

- Ağır yaralanan Yıldırım’ın durumu ciddiyetini koruyor

Lapta'da dün sabah saatlerinde Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi'nde Kadir Yıldırım (E-24) yönetimindeki NG 744 plakalı motosiklet, önünde seyreden Kaan Dağyaran (E-34) yönetimindeki ZF 781 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, karşı yönden gelen Sıraç Ürün (E-29) yönetimindeki YD 362 plakalı kamyonla çarpışarak durdu.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Yıldırım, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Yıldırım’ın durumu ciddiyetini koruyor.

- Beylerbeyi’nde Trafik Kazası

Aynı gün sabah saatlerinde Beylerbeyi’nde Boğaz Yolu Caddesi'nde Melik İskar (E-39) yönetimindeki kamyonet, Zafer Caddesi'ne giriş yaparken, alkollü içki etkisi altında seyreden ve önünü tıkayan Muhammed Ensar Demir (E-23) yönetimindeki salon araçla çarpıştı.

Kazada, alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edilen sürücü Muhammed Ensar Demir tutuklandı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.