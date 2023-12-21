Gazimağusa-İskele ana yolu ve Girne’de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında alkollü 2 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 08.30 sıralarında, Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde , Ömercan Döğüşçü (E-20) 101 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 20 AEC 084 plakalı motosikletle Glapsides çemberine giriş yaptığı esnada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çember içerisinde motosikletinin sağ yan tarafı üzerine düşerek sürüklenip kaldırım taşlarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ömercan Döğüşçü ve motosikletteki yolcu Yahya Emin Özdemir (E-19) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yahya Emin Özdemir’in sağ dizinde kırık teşhis edildi. Her iki şahıs da yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Motosiklet sürücüsü Ömercan Dövüşçü, alkollü içki tesiri altında ve sürüş ehliyeti sınıfı dışında araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

Öte yandan dün saat 22.30 sıralarında, Girne’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Abdul Rehman’ın (E-27) yönetimindeki VA 562 plakalı motosikletle önünde aynı istikamette 338 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden ve yolun sağından dönüşe geçen Mehmet Dinçer Yılmaz (E-40) yönetimindeki RD 354 plakalı salon aracı, dikkatsizce sağından geçmeye çalışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Abdul Rehman, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

RD 354 plakalı araç sürücüsü Mehmet Dinçer Yılmaz ise tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.