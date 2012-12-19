ŞEHİTLER TÖREN VE ETKİNLİKLERLE ANILACAK

22 ARALIK’TA AYVASIL; 23 ARALIK’TA LARNAKA; 24 ARALIK’TA KUMSAL VE 25 ARALIK’TA KAYMAKLI ŞEHİTLERİ ANILACAK

1 Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler, bu yıl da 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda düzenlenecek tören ve etkinliklerle anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi, kaymakamlıklar, okullar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, hafta boyunca bir dizi tören ve etkinlik düzenliyor.

Hafta programı, 21 Aralık Cuma sabahı 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Binbaşı Hasan Efendi’nin BRT radyo ve televizyonundan yapacağı konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa’da Şehitler Abidesi’nde yapılacak anma töreni saat 09.30’da başlayacak. Protokole göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş’ın anıt özel defterini imzalamasının ardından GKK’dan Piyade Binbaşı Hasan Efendi konuşma yapacak.

Saat 10.00’da ise Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki şehitleri anma programı başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından TMT Mücahitler Derneği Başkanı Vural Türkmen, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan konuşma yapacak. Atatürk Meslek Lisesi öğrencilerinin sunacağı tablonun ardından tören “21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası Resim Sergisi”nin açılmasıyla tamamlanacak.

Saat 18.00’de Piyade Binbaşı Hasan Efendi’nin BRT radyo ve televizyonundaki konuşması tekrarlanacak.

KAHRAMANLIK ORATORYOSU

25 Aralık Salı akşamı saat 19.30’da GKK Bando Komutanlığı, GAÜ Spectrum Kongre Salonu’nda “Kahramanlık Oratoryosu” sunacak.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda yerel törenler de düzenlenecek.

Programa göre, 21 Aralık Cuma günü saat 11.00’de tüm merkezi camilerde mevlid-i şerif okutulacak.

AYVASIL... LARNAKA... KUMSAL... KAYMAKLI...

22 Aralık Cumartesi günü saat 09.30’da Türkeli’de Ayvasıl Şehitleri anılacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı marşı, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. Tören, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek.

23 Aralık Pazar günü saat 10.00’da İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı’nda anma töreni düzenlenecek. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasını saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi izleyecek. İskele Belediye Başkanı Halil Orun’un konuşmasından sonra bir öğrenci şiir okuyacak. İskele Mücahitler Derneği’nden Ali Abdurrahmanoğlu’nun konuşmasından sonra şiirler okunacak. Tören, dua okunmasıyla tamamlanacak.

24 Aralık Pazartesi sabahı saat 10.00’da Lefkoşa’da Kumsal Şehitlerini Anma Töreni ve 25 Aralık Salı günü saat 09.00’da da Küçük Kaymaklı Şehitlerini ve Şehit Hüseyin Ruso’yu anma törenleri yapılacak.

KUMSAL BASKINI ŞEHİTLERİ ANITI’NDAKİ TÖREN

Kumsal Baskını Şehitleri Anıtı’nda (Barbarlık Müzesi) yer alacak törende çelenklerin anıta konulmasını, saygı marşı, saygı duruşu ve saygı atışı izleyecek. İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesinden sona bir öğrenci şiir okuyacak, bir subay da konuşma yapacak. Bir şehit torununun konuşmasından sonra Barbarlık Müzesi’nin gezilmesiyle tören tamamlanacak.

KÜÇÜK KAYMAKLI VE RUSO

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törende saygı marşı, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Başkanı Ali Başman’ın konuşmasından sonra değişik okullardan öğrenciler şiirler okuyacak.

Bu törenin hemen ardından başlayacak Şehit Hüseyin Ruso Anıtı’ndaki törende ise yine aynı program izlenecek. Buradaki törende bir öğrenci konuşacak ve 4 öğrenci de şiirler sunacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki Mücadele ve Şehitler Haftası töreni, Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesini konuşmalar ve şiirler izleyecek. Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin sunacağı 21 Aralık Oratoryosu’ndan sonra şehitler için dua okunacak ve tören şehitliğin gezilmesiyle tamamlanacak.

GİRNE

Girne’deki Mücadele ve Şehitler Haftası anma törenlerinin ilki 21 Aralık Cuma günü saat 10.00’da Girne Deniz Şehitliği’nde yer alacak.

Çelenklerin konulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şiirler okunacak ve bir konuşma yapılacak.

Oğuz Veli Ortaokulu’ndaki çok amaçlı salonda saat 18.00’de başlayacak anma gecesinde de marşlar ve şiirler sunulacak, konuşmalar yapılacak. Gecede öğrenciler “Kıbrıs Destanı” oratoryosunu sunacak ve kısa film gösterimi de yapılacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin konulmasından sonra saygı duruşunda bulunulacak ve istiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Bir subayın günün anlamıyla ilgili konuşmasını şiir okunması izleyecek. Tören, bir öğretmenin konuşmasıyla tamamlanacak.

İSKELE

İskele’deki Mücadele ve Şehitler Haftası töreni saat 10.00’da Larnaka Şehitler Anıtı’nda yer alacak.

Çelenklerin konulmasının, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından bir öğretmen ve bir subay konuşma yapacak. Öğrenciler de şiirler okuyacak.

LEFKE

Lefke’de 09.45’te Atatürk Anıtı önünde yer alacak törende, anıta çelenkler konulacak ve saygı duruşunda bulunulacak. Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

Saat 10.15’te ise Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde ikinci tören başlayacak. Burada da aynı sıra izlenecek. Şehitlik özel defterinin imzalanacağı törende, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacak; üç öğrenci de şiirler okuyacak.

MÜCAHİT KOMUTANLARININ MESAJI

Mücahit Komutanları Derneği, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canlarını veren şehitleri anarken bugünlere nasıl gelindiğinin unutulmamasını istedi.

Dernek, hafta nedeniyle yayımladığı mesajda, KKTC’nin yaşatılması için herkesin üzerine düşen mücadeleyi vermesini isteyerek, şehitleri rahmetle andı.

(GÜL/ÖK)