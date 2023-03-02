Toplam borç miktarı 181,9 milyon TL

Gazimağusa Belediyesi’nin, 28 Aralık 2022 tarihi itibari ile, 181,9 milyon TL borcu olduğu kamuoyuyla paylaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre bugünkü belediye meclisİ toplantısında, Gazimağusa Belediyesi’nin güncel borç durumu belediye meclis üyeleri ve halkla detaylı olarak paylaşıldı.

Buna göre Gazimağusa Belediyesi’nin toplam 181 milyon 987 bin 377 TL'lik borcunun 27 milyon 658 bin 893 TL’sini banka borçları; 118 milyon 935 bin 958 TL’sini ödenmeyen faturalar; 4 milyon 886 bin 426 TL’sini ödenmeyen kıdem tazminatları; 30 milyon 506 bin 99 TL’sini Elektrik Kurumu’na borçlar oluşturuyor.