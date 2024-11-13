Gazimağusa Belediyesi Zabıtası tarafından yapılan denetimlerde, 448 kilo kaçak et ele geçirildi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Zabıta Birimi’nin halkın sağlıklı koşullarda gıda tüketmesini hedefleyen denetimleri devam ediyor.

Zabıta Birimi’nin bugün yaptığı denetimler kapsamında Gazimağusa Belediyesi sınırları içerisinde bir kasabın buzdolabında, 448 kilo kaçak olduğu tespit edilen büyük ve küçükbaş hayvan eti ele geçirildi.

İş yeri hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak olduğu tespit edilen 448 kilo ete el konulup müsadere edildi.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, halkın refahı, huzuru ve sağlığı açısından kent genelinde denetimlerin etkin olarak sürdürüleceğini vurguladı.

Zabıta Birimi’nin kentte atıl durumda bulunan hurdalık araçlarla, okul kantinleri, kasap ve market gibi iş yerlerine yönelik denetimlerinin devam ettiğini belirten Oza, kanunsuzluğa göz yumulmayacağını söyledi.