Gaziköy'de bazı av korucuları, 65 yaşındaki H.G.'yi sürekli av koruma bölgesinde avlanırken tespit etti, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, Girne'de bir süpermarkette kasiyer olarak çalışan D.Y.'nin (E-43), Nisan ile 24 Aralık arasında, market kasasından (meblağ belli değil) nakit para çaldığı tespit edildi. Polis bahse konu şahsı tutukladı.

- İkamet izni olmayan bir kişi tespit edildi

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü veya ikamet izni bulunmayan 1 kişi tespit edildi, tutuklanan şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.