Gazetecilik örgütleri, İsrail ordusunca Gazze'ye düzenlenen ve gazetecilerin hayatını kaybettiği saldırılara tepki göstererek, derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Filistin Gazeteciler Sendikası (PJS) ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Filistin'de gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

IFJ ve PJS, gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan ve gazetecileri hedef alan saldırıları kınadı.

İki kuruluşun ortak açıklamasında, "Gazze Şeridi'nde Hamas ve İsrail arasında devam eden askeri operasyonlar sırasında 5 Filistinli gazeteci öldürüldü, birçoğu yaralandı ve diğerleri de kayıp. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Filistinli Gazeteciler Sendikası (PJS), gazetecilerin öldürülmesini ve gazetecilere yönelik devam eden saldırıları kınamaktadır. IFJ ölümlerle ilgili derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada, gazetecilere, böylesi tehlikeli koşullarda önlem almaları ve profesyonel güvenlik ekipmanlarını temin etmeden seyahat etmemeleri gerektiği hatırlatıldı.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, gazetecilerin çatışma bölgelerinde korunması ve gazetecilere herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bellanger, tüm tarafları gazetecileri ve medya çalışanlarını korumak için ellerinden geleni yapmaya davet ederek, "Dünyanın her yerinde bu çatışmaya yoğun ve derin bir ilgi var, fakat insanlar gerçekte neler olup bittiğini, gazetecilerin işlerini yapmalarına izin verilmesi durumunda anlayabilecekler." ifadesini kullandı.

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Şerif Mansur da, gazetecilerin kriz dönemlerinde önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguladı.

Mansur, "Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan, bölgedeki muhabirlerin çatışmalar hakkında doğru bilgiyi sağlamasına güveniyor. Tüm siviller gibi gazeteciler de saygı görmeli ve korunmalıdır." dedi.

İsrail ordusunun saldırılarında 8 gazetecinin yaşamını yitirdiği, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu kaydedilmişti.