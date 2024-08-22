Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, internette yayın yapan bazı medya kuruluşlarının, bugün yaşanan ve bir TSK askerinin hayatını kaybettiği 11’ininse yaralandığı kaza sonrasında, sosyal medyadaki içeriklerinin, hem mesleki etik hem de sosyal sorumluluk adına “dehşet verici” olduğu kaydedildi.

Medya mensupları ve gazetecilerin etik kurallar çerçevesinde hareket etmesinin önemi bir kez daha vurgulanan açıklamada, son zamanlarda trafik kazaları ve benzeri acı olaylara ilişkin görüntü ve fotoğrafların, kazazedelerin mahremiyetini ihlal edecek şekilde sosyal medyada yayınlanmasının “kabul edilemez” olduğu belirtildi.

-“Sadece medya etik ihlali değil, toplumsal sorumluluk bilincinden yoksunluğun da bir göstergesi”

“Her ne kadar da, gazetecilerin görevinin kamuoyunun haber alma hakkını korumak olduğunu bilsek de haberlerin sunumunda, özellikle de sosyal medya gibi bir ortamda, insan onuruna ve mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini aklımızdan hiç çıkarmamız gerekmektedir” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yaşanan olaylar üzerinden kamuoyunun duyduğu acıyı istismar etmek, bu görüntüleri daha fazla takipçi için sansasyonel bir şekilde paylaşmak, sadece medya etik ihlali değil, toplumsal sorumluluk bilincinden yoksunluğun da bir göstergesidir.

Unutulmamalıdır ki; yapılan bu tür etik dışı yayınlar, mağdur olan insanların, onların ailelerinin ve genel olarak kamuoyunun psikolojik sağlığı üzerinde geri dönüşü olamayan zararlara yol açabilmektedir.”

-“Haberler, kişi haklarını ihlal etmeyecek ve yaşanan acıları derinleştirmeyecek şekilde yapılmalı”

Gazetecilerin ve yayın organlarının, bir kez daha etik kurallara uymaya ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye davet edilen açıklamada, “Yaşanan acı ve trajik olaylar, haber değeri taşısa da, haberler, kişi haklarını ihlal etmeyecek ve yaşanan acıları derinleştirmeyecek şekilde yapılmalıdır” denildi.