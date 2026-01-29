Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK), Yönetim Kurulu kararıyla terfi alan iki gazetecinin, bu görevleri hak edecek bilgi, birikim ve mesleki deneyime sahip olduklarını ve kimsenin hakkının yenmediğini kaydetti.

KTGB Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Birliğin, yönetim kurullarında temsilcilerinin bulunduğu Türk Ajansı Kıbrıs ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirme yapma gereği duyduğu ifade edildi.

Türk Ajansı Kıbrıs’ta iki gazeteciye Yönetim Kurulu kararıyla terfi verilmesi ve söz konusu iki gazetecinin yaklaşık sekiz aylık bir sürecin ardından “emeklilik” başvurusunda bulunmasının, kamuoyunda ve meslek çevrelerinde çeşitli tartışmaları beraberinde getirdiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki; yönetim kurulu temsilcimizle yapılan değerlendirmelerde, alınan karar doğrultusunda kimsenin hakkının yenmediği, kurum bünyesinde geçmişte de benzeri uygulamaların bulunduğu ve terfi alan gazetecilerin bu görevleri hak edecek bilgi, birikim ve mesleki deneyime sahip oldukları tespit edilmiştir.

Benzer terfi ve yükselme uygulamalarının Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda da aynı yöntemlerle hayata geçirildiği bilinmektedir. Tüm bu süreçler bizleri samimi bir öz eleştiri ve yüzleşme yapma gereğiyle de karşı karşıya bırakmaktadır.”

-“Yasal düzenlemelere ve daha geniş çerçevede bir kamu reformuna ihtiyaç olduğu açıktır”

Birlik Yönetim Kurulu’nun, gerek Türk Ajansı Kıbrıs’ta gerekse Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda kadro, terfi, yükselme ve istihdam gibi tüm süreçlerin demokratik, şeffaf, ölçülebilir ve yarışmacı bir sınav sistemi üzerinden yürütülmesi gerektiği yönündeki ilkesel tutumunu bir sorumluluk olarak gördüğü vurgulanan açıklamada, ayrıca bu tür uygulamaların, “emeklilik öncesi bir avantaj ya da imtiyaz” algısına yol açmaması için yasal düzenlemelere ve daha geniş çerçevede bir kamu reformuna ihtiyaç olduğunun açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, gerek Türk Ajansı Kıbrıs Yasası’nın, gerekse Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası’nın güncellenmesi sürecinde liyakat ve fırsat eşitliğinin her yönüyle tartışmasız biçimde güvence altına alınmasının temel bir gereklilik olduğu ifade edildi.

Her iki kurumda görev yapan Birlik temsilcilerinin, en yetkili ve en yüksek karar organı olan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Kurulu tarafından seçildiği kaydedilen açıklamada, “Temsilcilerimiz Genel Kurul’a karşı sorumlu oldukları kadar, üyelerimizin de bu iki önemli kamu kurumunda gazetecilik disiplini, meslek etiği ve kamusal yayıncılık değerlerinin yükseltilmesine katkı sunacak görüş, öneri ve eleştirileri genel kurullarda gündeme taşıma sorumluluğu bulunmaktadır” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin yaşanan bu gelişmeleri, bir suçlama ya da yargılama zemini üzerinden değil; ders çıkarılması, eksiklerin görülmesi ve geleceğe yönelik daha adil, daha şeffaf ve daha kurumsal bir yapı oluşturulması açısından değerlendirdiği belirtildi.