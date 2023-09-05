Basın-Sen Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’e destek için “Susmuyoruz, İmzalıyoruz” sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

Gazeteci Ali Kişmir’e açılan dava sonrası oluşturulan “İmza Komisyonu” tarafından yapılan açıklamada, kampanyanın; Basın-Sen Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’in yazdığı bir yazıya karşı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın şikâyeti üzerine açılan ve Kişmir’in “10 yıla kadar hapsinin” istendiği davaya karşı başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türklerin, yüz yılı aşkın bir süredir toplumsal kimliğine ve siyasal iradesine sahip çıkma mücadelesi verdiği, bu süreçlerde de hep “saldırı” altında kaldığı ifade edildi.

Kıbrıs Türk halkının iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saldırıların kabul edilmediği belirtilen açıklamada, Ali Kişmir’e açılan davanın amacının “herkesi susturmak” olduğu savunuldu.

Buna karşı başlatılan “Susmuyoruz, İmzalıyoruz” adlı kampanyaya imza koymak isteyenlerin, “[email protected]” adresine elektronik posta gönderebileceği belirtildi.