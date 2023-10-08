Basın-Sen Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’e destek için başlatılan “Susmuyoruz, İmzalıyoruz” imza kampanyasının, imzaların gelmeye devam etmesi nedeniyle uzatıldığı duyuruldu.

Kampanyayı düzenleyen “Susmuyoruz, İmzalıyoruz” tarafından yapılan yazılı açıklamada, davanın ertelenmesi ve imzaların gelmesi nedeniyle imza listesinin 27 Ekim’e kadar tekrar güncelleneceği belirtilerek, destek belirten herkese dayanışmaları için teşekkür edildi.

Açıklamada, 5 Ekim Perşembe günü tüm imzacı listesinin güncellendiği ve kampanyanın sonlandığının duyurulduğu da hatırlatıldı.