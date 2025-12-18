Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) Thalassaemia hastaları yararına, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

GAÜ, Thalassaemia Derneği Kan Bağışçıları Birimi ve Lapta- Alsancak- Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen kampanya dün GAÜ Revirinde yer aldı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Araştırmada Mükemmeliyet Merkezi (GAÜ EÖA), GAÜ Tıp, GAÜ Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Eczacılık fakülteleri ile GAÜ Hemşirelik ve Sağlık Meslek yüksek okulları da kan bağış kampanyasına destek verdi.

Ülkedeki kan stoğunun artırılması amaçlanan kampanyanın tamamlanmasının ardından, GAÜ EÖA bir teşekkür mesajı yayımlayarak, gösterilen duyarlılık ve verilen her damla kan için teşekkür etti.

Kan bağışının, hayat kurtarmanın en anlamlı ve en insani yollarından biri olduğu belirtilen mesajda, “Değerli GAÜ Ailesi, bir ünite kanın, birden fazla hayata umut olabileceği en güçlü şekilde, sayenizde ifade etmiştir, onur duyuyoruz” denildi.

Tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerin, dayanışmanın bir parçası olduğu kaydedilen mesajda, kan ihtiyacının, acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğuna işaret edildi.