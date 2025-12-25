Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ), “Kanlı Noel” saldırılarının 62’nci yıl dönümü nedeniyle "21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” etkinliği düzenlendi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, GAÜ İletişim ve Eğitim Fakülteleri’nin iş birliği, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun paydaşlığıyla GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Türkay Akpınar, akademik ve idari kadro mensupları ve öğrenciler katıldı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever törende yaptığı konuşmada, “Şehitlik, bir ölüm biçimi değil, bir hayat tavrıdır. Yaşamaktan vazgeçip; yaşatmayı seçmektir.” ifadesini kullandı. Özgürlüğün bu adada kendiliğinden doğmadığını işaret eden Yurtseven, bu topraklarda özgürlüğün bir armağan değil, bir bedelin adı olduğunu, o bedelin ise kanla değil; sadece sabırla, dirençle ve insan kalma ısrarı ile ödendiğini vurguladı.

İletişim ve Eğitim Fakülteleri adına konuşan Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Yılmaz ise 21 Aralık tarihinin trajik bir yer teşkil ettiğini vurgulayarak, “Bu anma törenleri, gençlerin farkındalığının ve ulusal bilinçlerinde oluşturacakları referansların artırılması için kendilerine güçlü bir katkı sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Tören’e, Anadolu Ajansı foto muhabiri, ‘World Press Photo 2025’ ödülünün sahibi Murat Şengül’ün de katıldığı belirtilen açıklamada, Şengül’ün savaş muhabiri olarak özellikle Gazze Savaşı ve bölgede çektiği fotoğraflardan bir seçkiyle düşüncelerini katılımcılarla paylaştığı kaydedildi.

Etkinlik, GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in yönetmenliğini yaptığı “İlk Adım Şehitleri” adlı belgeselin gösterimi ile devam etti. Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Eren Sözügüzel ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Sıla Cevenli’nin şiir okuması ve Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mazlum Aydınalp’ın müzik dinletisi ile etkinlik son buldu.