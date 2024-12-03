Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kampüsünde “KOAH Performans Ölçümü” etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Seher Seçkin Sığırcı’nın verdiği bilgiye göre, GAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen KOAH performans ölçüm etkinliğinde; dispne (nefes darlığı), akciğer fonksiyon ölçümü, efor dispnesi, alt ekstremit kas gücü ölçümü, nabız ve tansiyon ölçümü gibi testler yapılarak, öğrenci ve personelin KOAH performansları ölçüldü.

Etkinliğin sonunda, KOAH'ın risk faktörlerinden, semptomlarından ve komplikasyonları ile ilgili olarak bilgi verilip, KOAH için farkındalık oluşturması istemiyle şu yazılı bildiri paylaşıldı:

“Solunum sistemiyle ilgili nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma gibi kalıcı yakınmalarla seyreden KOAH, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. Dünyada 300 milyonu aşkın KOAH hastası olduğu öngörülüyor. Türkiye Solunum Araştırma Derneği verilerine göre, hastalık, yılda yaklaşık 3 milyon kişinin ölümüne neden olarak, tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında 3'üncü sırada bulunuyor.



KOAH hastalığı, yine Türkiye’de en önemli ölüm nedenleri arasında da ilk sıralarda görülüyor. Her yıl kasım ayı içerisinde öne çıkarılan 'Dünya KOAH Günü' için her yıl bir tema belirlenmekte; 2024 yılı teması ise, 'Akciğer Fonksiyonunuzu Bilin' olarak kararlaştırıldı. Tema, 'spirometri' olarak da bilinen akciğer fonksiyonunu ölçmenin önemini vurgulamayı da amaçlıyor.



Spirometri, KOAH'ı teşhis etmek için ayrılmaz bir araç olsa da yaşam boyunca akciğer sağlığını ölçmek için de kullanılabilir. Artık, tütün dumanının yanı sıra; KOAH'a katkıda bulunabilecek birçok başka faktör olduğunu biliyoruz. Akciğer fonksiyonunu yaşam boyunca ölçmek; KOAH dahil olmak üzere, birden fazla akciğer hastalığının erken teşhisi ve hızlı tedavisi için fırsatlar sağlayabilir. Sağlıklı günler diliyoruz."