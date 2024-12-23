Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) diyabetle ilgili konferans düzenlendi.

Konferans, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği ile Diyabet Derneği, GAÜ Tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrenci kulüplerinin de desteğiyle GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Genel Sekreteri S Oyaltan’ın yazılı açıklamasında, ‘’Amacımız dünyada artış gösteren diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabet hakkında farkındalığı arttırmaktır” dedi.

Oyaltan’ın verdiği bilgiye göre, konferans, GAÜ Rektör Yardımcısı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Açılışta, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever de söz aldı. Konferansta, Lefkoşa Lions Kulübü Başkanı Zekiye Türköz “Diyabet Farkındalığı”, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Handan Bilgehan Mert “Diyabetle Mücadele”, GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu “Diyabet Değerlendirmeleri” ve GAÜ Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Emine Güllüelli “Diyabet Farkındalık Eğitimi Tip 1,” GAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Cenkler “Diyabet Farkındalık Eğitimi Tip 2 üzerine” başlıklı konuşma yaptı.

Konferansta katılımcılara bilgilendirici broşür dağıtıldı, sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek üzere yeşil elma ikram edildi.