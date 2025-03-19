GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde yer alan etkinlikte; Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği öğrencileri Sultan Çelik ve Hülya Ceviz, şair Mehmet Akif Ersoy'un “Çanakkale'nin Şehitlerine” adlı şiirini seslendirdi; müzik öğretmenliği öğrencilerinden oluşan koro “Çanakkale” temalı çok sesli dinleti sundu.

Etkinlikte, Çanakkale Savaşı sırasında esir düşen Türk askerlerinin, dönemin bir kolonisi olması sebebiyle gönderildikleri Kıbrıs'ta, Gazimağusa'daki esir kampına ait hazin öykülerinin konu alındığı “Çanakkale'nin Kahramanları: Kıbrıs” adlı belgeselin gösterimi de yapıldı.

Törende; Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, GAÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Yılmaz, GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu konuşma yaptı.