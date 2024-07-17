GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, görev süresini tamamlayan Prof. Dr. Ali Haydar, rektörlüğü Prof. Dr. Serdar Yurtsever’e devretti.

-Akpınar

GAÜ Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, “bayrak değişimi” olarak nitelendirdiği devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, beş yıl rektörlük görevini üstlenen Prof. Dr. Ali Haydar’ın, özellikle pandemi öncesi başlayan zorlu görev sürecini başarılı, istikrarlı, tarafsız ve ilkeli duruşu ile tamamladığını kaydetti.

Haydar’ın görev dönemi boyunca gösterdiği titizlik ve hassasiyetin övgüyle anılacağını ifade eden Akpınar, şahsı, Yöneticiler Kurulu ve GAÜ Mütevelli heyeti adına Prof. Dr. Ali Haydar’a teşekkür etti.

Akpınar, rektörlük görevini üstlenen Prof. Dr. Serdar Yurtsever’e de yeni görev sürecinde başarılar diledi.

GAÜ Başkanlık Ofisi’nde yer alan devir teslim töreninde, Prof. Dr. Ali Haydar’a, Kurucu Rektör ve Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar tarafından plaket takdim edildi.