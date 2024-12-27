Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever ve beraberindeki heyet, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'nca verilen bilgiye göre; “Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle, Rektör Prof. Dr. Yurtsever beraberinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Bodamyalı, GAÜ Genel Sekreteri Aylin Ayhan ve GAÜ İdari Danışmanı Celal Sakka ile birlikte Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'nde Başkan Gürsel Benan ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi.

Karşılıklı görüşme esnasında; Prof. Dr. Serdar Yurtsever, ziyaretin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek; “Burada bulunmaktan, kalbi beraberliğimiz adına huzurluyuz. İçeriye girer girmez, fotoğraflar ve belgelerde yer alan şehitlerimiz, gazilerimiz ve yaşanan toplumsal üzüntüyü, tarihsel anlamda bir kez daha gördük, o günlere tekrar geri döndük. Bu anlamda, hatıraların bu ihtimamla korunması yönündeki çabalarınız çok övgüye değer. Bu yöndeki çabaları başlatan ve sürdüren herkesi, şükran ve minnet ile anıyoruz. Her bir bireye kadar, herkesin ve unutulmaz acı dolu mücadelenin, hatıralarının dernek binasındaki somut varlığının; Genç kuşaklara, tarihsel öğreti anlamında aktarılmasında büyük katkısı bulunmakta. Büyük fedakarlıklar, emek, kan ve topyekun mücadelenin sonucunda kurulmuş bir devletimiz var. Bütün şehitlerimizin ruhu, şad olsun. Yaşayan gazilerimize uzun ömürler ve sağlık diliyoruz.” dedi.

- Benan

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuşmasına başlayan, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ise; 1975 yılında kurulan bir dernek olarak, özellikle şehitlerin geride bıraktığı yetimlerini, eşlerini, annelerinin, babalarının haklarını arayan, koruyan ve aynı zamanda 1985 yılında da 'Bakanlar Kurulu kararıyla' hayır kurumu ilan edilen bir dernek olduklarını belirtti. Benan, “Unutmamak, unutturmamak ve bugünlere nasıl ve nereden geldik; Bunları vurguluyor, sürekli arıyor, anlatıyor, bu çerçevede çalışıyoruz. Aynı zamanda; Güney Kıbrıs’ta da faaliyetlerimiz var. Kayıplar başlığında, hala daha bulunamayan 199 kişilik bir insani listemiz var ve akıbetlerini nihai olarak belirlemek için uğraşıyoruz. Yine, Güney Kıbrıs’taki şehitliklerimizin tadilatları için girişimleri başlattık. Onlara da sahip çıkmak, bizim boynumuzun borcudur. Bu bağlamda; Uluslararası alanda temsiliyette, haklı tezlerimizin savunulması, derneğimize gösterilen teveccühten dolayı, bu ziyaret vesilesiyle başta Girne Amerikan Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı.