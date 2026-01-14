Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) akademisyenlerinden oluşan bir heyet ile Yeşilçam aktörlerinden Ediz Hun SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret yeni yıl dolayısıyla düzenlendi.

SOS Çocuk Köyü Derneği Yerleşkesi’nde, Ulusal Müdür Ahmet Akarsu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan heyete, Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter’in de katılımıyla misyon ve sürdürülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.

SOS Çocuk Köyü Müdürü Akarsu, ünlü sanatçı Ediz Hun’un da bulunduğu ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, motivasyonlarının bu buluşma ile daha da güçleneceğini kaydetti.

Orijinal projenin 1991 yılında yaşama geçirildiğini anlatan Akarsu, “1994 yılında da; 40 çocuğun altı aile evine yerleştirilip, ardından anaokulunun da kurularak derneğin, Uluslararası SOS’e üye olma süreci tamamlandı. Aile bakımını kaybetmiş çocuklara, aile temelli bakım vermek ve onları uzun vadede, aşamalı destek programlarıyla kendine güvenli, bağımsız bireyler olarak yetiştirmek amacı, geçen tüm yıllar boyunca adım adım işlenerek; hem çocuklarımız hem de köyümüzün misyonu büyütüldü.” dedi.

-Saygılı

GAÜ heyeti adına söz alarak, sıcak karşılama için teşekkür eden İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, “Bir nebze katkımızı sunmak için geldik. SOS Çocuk Köyü’nün gereksinimlerine, bir miktar cevap verebilmek için etkinliğimiz aracılığıyla sağlanan, bağış paketimizle de ihtiyaç listesine destek olabildiysek mutlu olacağız. Üniversitemizin ana misyonlarından biri olan; ‘Toplumsal İyilik’ amacı için çabalayan başta GAÜ Mükemmeliyet Merkezi Toplumsal Katkı Komitesi, Eğitim ve İletişim fakültelerimiz ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi mensuplarımızın iştirak ve gayretlerine, bu vesileyle de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıla, bu şekilde başlamak, bizim için de ayrı bir huzur vesilesi olmuştur.” şeklinde konuştu.