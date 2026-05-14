Afyonkarahisar’da düzenlenen "I. Uluslararası Gastronomi Çalıştayı ve Aşçılık Kampı"nda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ); Turizm Fakültesi- Turizm ve Konaklama Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Erol Özçil ve Gastronomi Bölümü Şef/ Öğretim Görevlisi Ali Özçil tarafından temsil edildi.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’nın verdiği bilgiye göre, ulusal ve uluslararası düzeyde 150 profesyoneli ağırlayan etkinlikte, on dört farklı çalışma masasında gastronominin geleceği tartışıldı. Çalıştayda, GAÜ akademisyenleri; dijital hikaye anlatıcılığı, sürdürülebilirlik ve eğitim entegrasyonu gibi başlıklarda fikirlerini paylaştı.

Bilgilendirmede; Doç. Dr. İhsan Erol Özçil, turizm ve gastronomi eğitiminin uluslararası standartlara taşınması üzerine sunum yaparken, Şef/Öğr. Gör. Ali Özçil ise, ‘Aşçılık Kampı’ kapsamında genç yeteneklerle bir araya gelerek; Kıbrıs ve Türk mutfağının inceliklerini anlattı.