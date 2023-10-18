GAÜ 38.inci Akademik yıl açılışını KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar yapacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 38’inci Akademik yılını 20 Ekim 2023 Cuma günü “ Biz Biriz “ teması ile açıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Sn.Ersin TATAR ’ın açılış konuşmasını yapacağı GAÜ 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Törenine, üst düzey devlet yetkilileri yanında ,GAÜ Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof.Dr.Ali Haydar ve Rektör Yardımcılarının yanında GAÜ Akademik ve İdari Kadrosu ve öğrencileri katılım gösterecektir . 20 Ekim 2023 Cuma günü saat 10:00’da GAÜ Girne Kampüsü Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan GAÜ’nün 38’inci akademik yıl açılış töreninde siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten onur duyarız.