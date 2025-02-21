Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 15 Ocak’ta Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şahitliğinde imzalanan Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesi Protokolü ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Fenercioğlu Şirketler Grubu yetkilisi Yavuz Erman Gören ile teknik çalışma toplantısı yaptı. Toplantıda Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Fenercioğlu Şirketler Grubu temsilcisi Yavuz Erman Gören, toplantıda yaptığı konuşmada, Yenierenköy Huzurevi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesi ile ilgili proje çalışmalarının sonuna gelindiğini, projeyi bir ay içerisinde final haline getirerek çalışmalara başlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, Fenercioğlu İnşaat ile yaptıkları teknik çalışma toplantısı ile mimari projenin tamamlandığını, inşaatın temellerinin atılarak 18 ayda projenin tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Karpaz bölgesinde büyük bir özlem ve ihtiyaç olan tesisin Yeni Erenköy ve Karpaz bölgesindeki vatandaşlara kazandırılacağını vurgulayan Gardiyanoğlu, projenin 40 engelli bireye rehabilitasyon hizmeti verecek bir merkezden ve 30 yatak kapasiteli huzur evinden oluştuğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu, ihtiyacın artması durumunda huzurevine modüler olarak ilave edilecek bir tasarım yapıldığını da sözlerine ekledi.