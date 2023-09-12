Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu sigorta reçeteleri üzerinden yapılan usulsüzlük ile ilgili Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Tıp-İş ve Eczacılar Birliği temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı ile ilgili Bakan Gardiyanoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Malumunuz olduğu üzere Bakanlığımıza bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sigortalıların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan sistemindeki aksaklıkları fırsat bilenlerin içinde bulunduğu büyük bir usulsüzlük tespit etmiş durumdayız.

Basında da yer aldığı gibi bazı eczaneler ve bazı doktorların içinde bulunduğu tespit edilen bu usulsüzlükle ilgili bilgi ve bulgular bugün itibarı ile Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş, kriminal soruşturma başlamış durumdadır. Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Tıp-İş ve Eczacılar Birliği temsilcileri ile bu konu özelinde bir toplantı gerçekleştirdim.

Bu güzide meslek örgütlerimizden bu soruşturma ile ilgili tam destek sözü aldığım için son derece memnunum. Zaten aralarına sızmış kötü niyetlilerin ayıklanması konusunda onlarla hemfikiriz. Bu konuyu yönetim Kurullarında enine boyuna tartışmayı ve gerekli önlemlerle birlikte, kamuoyuna açıklama yapmak üzere buradan ayrılmışlardır. Bu örgütlerimizle yaptığımız toplantıda ayrıca sistemin aksaklığını bir nebze tadil etmek ve sürekli aynı ilacı kullanmak zorunda olan hastaları bu ani gelişme karşısında mağdur olmamaları ve ilaçların teminin devamı için doktorlar ve eczacılar hassasiyet gösterecekleri ile ilgili beni temin ettiler. Biz de sistemde çok hızlı bir şekilde yapacağımız değişiklikle sistemdeki açıkları ortadan kaldırmak için hareket geçmiş bulunuyoruz. Bilinmesini isterim ki, Bakanlığımın her noktasında ucu kime dokunursa dokunsun, yanlış, usulsüz yada vicdanen rahatsız eden her türlü uygulamanın karşısında olacağız.”