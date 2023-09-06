Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu İskele bölgesi ziyareti kapsamımda Mehmetçik- Büyükkonuk Belediyesi ile Erenköy-Karpaz Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilk olarak Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Gardiyanoğlu Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile bir araya geldi. Tuğlu, Bakan Gardiyanoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, yaşanan sıkıntıları aktardı.

Gardiyanoğlu, Bakanlığın faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için, daha önce var olan sosyal hizmetler biriminin Yenierenköy ve Mehmetçik’te yeniden açılacağını, gerekli girişimlerin yapıldığını anlattı. Bakan Gardiyanoğlu “Eksiklikleri biliyoruz. Bu eksiklikleri çözmek bizim görevimizdir. Bakanlık olarak en büyük isteğimiz halkımıza devletin gücünü göstermektir.” dedi.

Gardiyanoğlu, İskele’de Bakanlığa bağlı birimlerin tek bir çatı altında merkez bir binada toplanması için de çalışmaların hız kazandığını da kaydetti.

Gardiyanoğlu daha sonra Erenköy - Karpaz Belediyesi’ne giderek Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile bir araya geldi. Bakırcı, Gardiyanoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek ülke ve belediyeler adına güzel işler yapılacağına olan inancını dile getirdi.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında bakan olarak bölge ziyaretlerine ilk olarak İskele’den başladığını belirterek, bölgede Bakanlık bünyesinde yapılması gerekenler ve eksiklikleri bürokratları ile tespit edip incelediklerini anlattı. Gardiyanoğlu, belediyelerle her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.