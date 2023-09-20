Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’nu kabul etti.

Çalışma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Remzi Gardiyanoğlu konuşmasında, göreve gelir gelmez atmış olduğu cesur adımlardan ötürü Bakan Gardiyanoğlu’nu tebrik ederek, görevinde başarı diledi.

“Yıllar sonra bir kamu kurumunda ortaya çıkarılan bir yolsuzluğun kısa sürede yargıya taşınmasını ve gösterilen dik duruşu takdir ediyoruz.” diyen Remzi Gardiyanoğlu, serbest çalışan hekimler olarak bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Gardiyanoğlu ayrıca reçetesine ve hekimine ulaşmakta güçlük çeken tüm vatandaşlara yardımcı olmaya da hazır olduklarını kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında “reçete vurgunu” konusunun takipçisi olmaya devam edeceğini belirterek konuyla ilgili Polis Genel Müdürü ile bir toplantı yaparak son gelişmelerle ile ilgili bilgi aldığını ifade etti.

Bazı hastaların ilaca erişim konusunda sıkıntılar yaşadığı bilgisini aldıklarını anlatan Gardiyanoğlu, hiçbir vatandaşın mağdur olmasını istemediklerini, mağduriyet yaşayanların Bakanlığa ya da serbest çalışan hekimlere ulaşabileceğini kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ne verdiği destek için teşekkür etti.