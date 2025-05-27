Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar yapılıyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin, “Engelsiz Bir Ülke Mümkün mü?” konulu bir konuşma yaptı.

İncirli, engellilerin dün milletvekillerine sunduğu Avrupa Birliği’nin desteğiyle yapılan bir araştırmayı içeren rapora işaret ederek, 2022 Mart ayı verilerine göre ülkede 5 bin 601 engelli olduğunu, bu kişilerden sadece 592’sinin istihdam edildiğini belirtti. İncirli, engellilerin istihdam oranlarının ve haklarının dünyanın çok gerisinde olduğunu söyleyerek, bu tabloyu “acı” diye niteledi.

Hasta Değerlendirme Tüzüğü’nün çağdışı kaldığını savunarak bunun güncellenmesini talep eden İncirli, yasalardaki engelli ayrımcılığını izlemekle ilgili bir komite kurulmasını önerdi. İncirili, “Bu insanların yaşama katılmasının önündeki bariyerleri kaldırmalıyız. Bunu yasalarla yapabiliriz. Bu konuda Meclise büyük görev düşüyor” dedi.

Engellilerin ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, istihdamda, emeklilikte, hayatın her alanında sorun yaşadığını savunan İncirli, “Engelli bireyler ayrımcılığın her türlüsüne maruz kalıyor, eve mahkum oluyor” diye konuştu.

Özel sektörde 54 engelli bireyin istihdam edildiğini kaydeden İncirli, “Özel sektörde istihdam destekleniyor. Bu kişilere sigorta prim desteği veriliyor. Peki neden 5 bin 601 engelliden sadece 54'ü bundan yararlanıyor? Bu teşvikten kimsenin haberi yok mu?” ifadelerine yer verdi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İncirli’yi yanıtladığı konuşmasında 30 yıldır ihmal edilen sosyal hizmetlere ağırlık verdiklerini ve değiştirildikleri teşkilat yasasının hayata geçmesiyle tüm huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinin yasal statüye kavuşacağını, özel bakımevleriyle ilgili yetkinin de Çalışma Bakanlığına verileceğini söyledi.

Sorun yaşadıkları Hasta Değerlendirme Tüzüğü’nün güncellenmesi gerektiğini ifade eden Gardiyanoğlu, kamuya çok uzun zamandan sonra engelli istihdam ettiklerini ve 20 engelli istihdamı için de talepte bulunduklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, özel sektörde çalışan engellilerle ilgili de konuştu. “Özel sektörde çalışmak isteyen engelliler bize başvursun” çağrısında bulunan Gardiyanoğlu, bu konuda kamu spotları hazırlanacağını belirtti.

Engellilerle ilgili politikanın Meclis politikası olması gerektiğini de vurgulayan Gardiyanoğlu, “30 yıldır rehabilitasyon anlamında sadece bakıcılık yaptık” diyerek Engelliler Dairesi’nin kurulmasıyla ilgili talimat verdiğini açıkladı.

Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nin 11 yıl atıl kaldıktan sonra hizmete girdiğine işaret eden Gardiyanoğlu, yatılı bölümü açılıp, engelliler için ücretsiz otel de yapılacağını dile getirdi.

Özel eğitim önem verdiklerini de vurgulayan Gardiyanoğlu, ailelerin yatağını onarabilen, yemeğini yalnız başına yiyebilen çocuklarını mutlulukla izlediğini dile getirdi.