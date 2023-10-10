Resmi ziyaret için Ankara’ya giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, temaslarına başladı.

Bakanlık açıklamasına göre Gardiyanoğlu, KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, çalışma ve sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmalarla ilgili Büyükelçi İsmet Korukoğlu’ndan bilgi aldı.

Ardından Anıtkabir’i ziyaret eden Gardiyanoğlu, aslanlı yoldan yürüyerek, Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Sadık Gardiyanoğlu, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

Gardiyanoğlu özel deftere şunları yazdı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, şahsım, şahs çalışma arkadaşlarım ve Kıbrıs Türk halkı adına, saygı sevgi ve özlem duygularımızı ifade etmek üzere manevi huzurunuzayız…

Silah arkadaşlarınızla birlikte verdiğiniz emsalsiz ve tüm uluslara örnek teşkil eden mücadeleniz sonunda Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran siz önderimizi saygıyla selamlıyorum…

Kıbrıs Türkü bağımsızlık mücadelenizi rehber alarak, Kıbrıs adasında milli mücadelesini vermiş ve hem adadaki Türk varlığını korumaya hem kendi devletini kurmaya muvaffak olmuştur.

Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik işinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz.

Kıbrıs Türkleri olarak rehberimiz ve ışığımız olan ilkelerinize sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Huzurunuzda da belirtmek isterim ki manevi varlığınız mücadele azminiz cesur ileri görüşlü kişiliğinizden güçlü feyz alarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışarak, milletimizin egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine sahip çıkıp savunmayı görebildiğimi onur ve gururla ifade ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduğum aziz hatıranız önünde saygı ile bir kez daha eğiliyor, sizi aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor, size en derin şükranlarımızı sunuyoruz.’’