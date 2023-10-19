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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yaşlı bakım evleri ile rehabilitasyon merkezlerinin tek bakanlık tarafından güvence altında olması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sadık Gardiyanoğlu Kıbrıs İlim Üniversitesi KKTC  Sorumlusu Filiz Çakar , öğretim üyesi Dr. Barış Koyuncu  ve Doç. Dr. Yalın Kılıç’ı  kabul etti.

 

Kabuldeki konuşmasında Gardiyanoğlu, yaşlı bakım evleri,  huzurevleri ve  rehabilitasyon merkezlerinin denetimlerinde Bakanlığın sadece  uyarma  noktasında  bir yetkiye sahip olduğunu, bu  sıkıntıyı ortadan  kaldırmak adına yasa hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

 

Gardiyanoğlu, “Yaşlı  bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinin, yaptırımı ile  birlikte tek bir  bakanlık tarafından güvence altına alınması için gerekli talimatlar  verilmiştir” dedi.

 

Gardiyanoğlu yaşlı  bakım evlerinde daha çağdaş hizmet verebilmesi için Bakanlık olarak  her türlü iş birliğine hazır olduklarının da altını  çizdi.

 

Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğretim Üyesi  Barış Koyuncu da, hem devlete bağlı, hem de özel olarak hizmet veren yaşlı bakım merkezlerinde çalışan personelin daha nitelikli bir hizmet sunabilmesi için  program hazırladıklarını belirtti.

 

Koyuncu  ortaya çıkan oluşumda  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalışmak istediklerini ifade etti.