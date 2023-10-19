Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yaşlı bakım evleri ile rehabilitasyon merkezlerinin tek bakanlık tarafından güvence altında olması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Kıbrıs İlim Üniversitesi KKTC Sorumlusu Filiz Çakar , öğretim üyesi Dr. Barış Koyuncu ve Doç. Dr. Yalın Kılıç’ı kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında Gardiyanoğlu, yaşlı bakım evleri, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimlerinde Bakanlığın sadece uyarma noktasında bir yetkiye sahip olduğunu, bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak adına yasa hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Yaşlı bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinin, yaptırımı ile birlikte tek bir bakanlık tarafından güvence altına alınması için gerekli talimatlar verilmiştir” dedi.

Gardiyanoğlu yaşlı bakım evlerinde daha çağdaş hizmet verebilmesi için Bakanlık olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarının da altını çizdi.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğretim Üyesi Barış Koyuncu da, hem devlete bağlı, hem de özel olarak hizmet veren yaşlı bakım merkezlerinde çalışan personelin daha nitelikli bir hizmet sunabilmesi için program hazırladıklarını belirtti.

Koyuncu ortaya çıkan oluşumda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalışmak istediklerini ifade etti.