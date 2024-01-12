Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 12’nci ölüm yıl dönümünde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı özlem, minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Bizlere düşen en önemli görev, yeri asla doldurulamayacak Kurucu Cumhurbaşkanımızın anısını yaşatmak, bizlere emanet ettiği devletimize tüm gücümüzle sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere anlatmaktır” dedi.

Denktaş’ın ömrünü Kıbrıs davasına adadığını, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığı için yılmadan inançla mücadele ettiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, şunları ifade etti:

“Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türkü’nü azınlık haklarına razı olmaya itilen bir toplum noktasından, devlet sahibi bir halk olgusuna taşıyan, en sıkıntılı dönemlerde kararlı duruşu, diplomatik öngörüleri, fikir ve idealleriyle halkının yolunu aydınlatan örnek bir lider olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başarmıştır.

Yalnızca devlet adamlığı ile değil halkın tüm kesimleri ile yakın ilişkiler kurmuş, Kıbrıs Türk halkı ile daima iç içe olmuştur. Ömrü boyunca Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için olağanüstü çaba gösteren; gerek yıllarca süren Kıbrıs müzakerelerinde gerekse KKTC’nin devletleşme sürecinde verilen tüm mücadelelerde öncülük yapan Rauf Raif Denktaş sayesinde bugün Kıbrıs Türk halkı kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuşmuştur.

Bizlere düşen en önemli görev, yeri asla doldurulamayacak Kurucu Cumhurbaşkanımızın anısını yaşatmak, bizlere emanet ettiği devletimize tüm gücümüzle sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere anlatmaktır.”