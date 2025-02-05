“Önlemler alınmazsa doğal afetin nasıl felakete dönüşeceğini en acı şekilde öğreten bir derstir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 6 Şubat depremlerin ikinci yıl dönümünde yayımladığı mesajda, “Üzerinden iki yıl geçti ama bizim acılarımız geçmedi” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, mesajında, 6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerle, "her birimiz tarifi imkânsız acı ve kayıplar yaşadık” diyerek, “50 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği depremde bizler de spor müsabakaları için Adıyaman İsias Otel'de bulunan Şampiyon Meleklerimizi, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, dostlarımızı, en sevdiklerimizi ve Türkiye’de bulunan vatandaşlarımızı kaybettik.” dedi.

Gardiyanoğlu, mesajında devamla şunları kaydetti:

“Üzerinden iki yıl geçti ama bizim acılarımız geçmedi… 6 Şubat tarihi artık bizim için Şampiyon Meleklerimizin ve deprem şehitlerimizin unutturulmayacağı bir tarihtir. Gerekli önlemler alınmazsa bir doğal afetin nasıl felakete dönüşeceğini bizlere en acı şekilde öğreten bir derstir. Bu acıların yeniden yaşanmaması, kaybedilen her canın bir rakam değil, hayat olduğunun unutulmaması için sürdürülen dayanışmanın ve verilen ortak adalet mücadelesinin simgesidir.”

Gardiyanoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin anma yıl dönümünde, böyle acıların ülkede ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ederek, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.