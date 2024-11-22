“Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasında sesini duyurabilmesi çok önemli”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 21-24 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 5. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’ne katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kongre’de bir konuşma yapan Gardiyanoğlu “Kıbrıslı kardeşleriniz yıllarca adada Türklük mücadelesi verdi. Gözünü kuzeye dönüp anavatanına, Türk kardeşlerine ‘gel’ dedi. 20 Temmuz sabahı Türk kardeşi göğsünü siper etti, canını verdi ve Kıbrıslı kardeşi ile buluştu. Kıbrıs Türk halkı anavatanı ile bayrağı gönderden indirmedi.” ifadelerini kullandı.

“Kendimizi Türk devletlerinin bir parçası olarak görmek bir hayaldi.” diyen Gardiyanoğlu, bugün bu hayalin gerçekleştiği kutsal yolda böyle bir platformda Kıbrıs Türk halkının sesini duyurabilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Gardiyanoğlu, yıllarca izolasyonlar altında kalan Kıbrıs Türkü’nün dünyaya sesini sadece anavatan Türkiye sayesinde duyurduğunu belirterek, Türkiye’ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Semerkant Zirvesi’ne de değinen Gardiyanoğlu, KKTC’nin burada gözlemci üye olmasını oy birliği ile kabul eden tüm Türk soydaşlara teşekkür etti.