Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu, Güneş Web TV'de açıklamalarda bulundu.

Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini, Sevgi Evi Projesi’nin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Çalışma Bakanı, Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili yaklaşık 7 milyonluk ihaleye çıkıldığını açıklayarak, "Yaşlılarımıza hizmet veren tesislerin hep ihmalle ve kötü bir şekilde anılmasını istemiyoruz” dedi.

Muhaceret Affı konusunda da açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu, “Şu ana kadar bin 400’e yakın başvuru yapıldı…” dedi.

-Engelsiz Yaşam Evi

İlk olarak yıllardır "atıl durumda olan" Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma Bakanı, “Ekim başı gibi yetiştirebilirsek burayı da eğitime açacağız. Yıllardan sonra bu tesisi halkımıza kazandırmak istiyoruz. Bina nihai temizlik aşamasına gelecek ve Yaşam Evi’nde yaşam başlayacak” dedi.

Yaşam Evi’ndeki hırsızlık olayından dolayı binanın mekanik ve elektrik altyapısının ciddi zarara uğratıldığını ancak ihalenin tamamlandığını söyleyen Gardiyanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile burada görev alacak öğretmenler, Maliye Bakanlığı ile de bakım ve temizlik hizmetleri konusundaki görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti. Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, Merkez Bankası, Planlama İnşaat Dairesi ve ilgili sivil toplum örgütlerinin bu konu için seferber olduğunu da belirtti.

-Sevgi Evi Projesi’nde sona doğru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Çağıner Vakfı ile iş birliğinde Haspolat’ taki “Sevgi Evi Projesi”ni tamamlamak üzere olduklarını da kaydetti.

-Kalkanlı’ya yatırım… “Yaklaşık 7 milyonluk ihaleye çıkıldı”

Kalkanlı Yaşam Evi’ne de çok ciddi yatırımlar yapıldığını, 30’a yakın yeni klima takıldığını, binanın merkezi ısıtma sisteminin yenilendiğini ve 70’e yakın odanın tadilatının yapıldığını kaydeden Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti KEİ Ofisi tarafından ayrılan kaynakla, Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaklaşık 7 milyonluk bir ihaleye çıkıldığını söyledi.

Dış çatı tamiratı ve izolasyonu yapılan binanın iç tadilatının da devem ettiğini belirten Gardiyanoğlu, yaklaşık bir ay sonra Kalkanlı Yaşam Evi’nin hem demirbaşı hem de binasıyla yaşlılara çağdaş ve hijyenik hizmet verecek bir tesis haline geleceğini kaydetti.

-“Yaşlılarımıza hizmet veren tesislerin hep ihmalle ve kötü bir şekilde anılmasını istemiyoruz”

Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki personel sayısının da artırılacağını söyleyen Gardiyanoğlu, "Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Yaşlılarımıza hizmet veren tesislerin hep ihmalle ve kötü bir şekilde anılmasını istemiyoruz. Kalkanlı Yaşam Evi gerçekten bir yaşam evi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

-18 yaş üstü rehabilitasyon merkezleri

Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nin de tadilatının yapıldığı bilgisini veren Gardiyanoğlu, merkezin yenilenerek Eylül ortasında hizmete açılacağını belirtti.

Mağusa’daki İrfan Nadir 18 yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ndeki gençlerin halkla kaynaşması için, merkezde hizmet veren Down Kafe’nin tadilatının da 10 gün içinde tamamlanacağı müjdesini veren Gardiyanoğlu, KKTC’de 400’e yakın otizmli çocuğun olduğuna ancak bir otizm merkezinin bulunmadığına dikkat çekerek otizmli çocuklar için bir merkez açmak için incelemeler yaptıklarını ve çalışmalara başladıklarını da söyledi.

Yıllardır yılan hikayesine dönen, inşaatı yarım kalan Lapta Huzurevi için de gerek yerel kaynaklardan gerekse devlet özel iş birliği ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gardiyanoğlu, Lefke ilçesinde de bir tesisi otel konseptinde bir huzurevine dönüştürmeyi planladıklarını açıkladı.

-“Sosyal Hizmetler Dairesi’ne engelliler için 2 araç bağışladılar, 3 araç daha bağışlanacak”

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu şunları da aktardı:

"Bunların hepsini hayırsever insanlarla, gönüllü kişilerle, özel ve devlet iş birliği ile yapıyoruz. Gönüllü bir işverenimiz Sosyal Hizmetler Dairesi’ne engellilerimiz için 2 araç bağışında bulundu. Önümüzdeki ay 3 araç daha bağışta bulunulacak.”

Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in talimatları ve desteğiyle, adanın her tarafında, sosyal hizmet veren tesislerin aktif hale getirilmesi ve güçlendirilmesi için büyük bir gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

-Muhaceret Affı… “Şu ana kadar bin 400’e yakın başvuru yapıldı”

Yürürlüğe giren Muhaceret Affı konusunda da bilgi veren Bakan Gardiyanoğlu bu affın diğer aflardan farklı olduğunu, başvuracak kişilerin çalışma hayatına dahil olması gerektiğini hatırlattı.

Şu ana kadar bin 400’e yakın başvuru yapıldığı bilgisini aldığını kaydeden Gardiyanoğlu, bir şekilde kayıt dışına düşen herkesin bu affa başvurabileceğini söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu af ile birlikte istatistik verilerin ortaya çıkacağını da vurgulayarak çalışma hayatına dair önemli bir veri toplanacağını kaydetti.

-“Çalışma hayatı ile ilgili ciddi tedbirlerimiz var ve bunları sıklaştıracağız”

Af süreci tamamlandıktan sonra çıkarılacak derslerin önemli olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, ‘‘Bu ülkeye her getirdiğiniz kişiden işveren ve devlet de sorumludur. Çalışma hayatı ile ilgili ciddi tedbirlerimiz var ve bunları sıklaştıracağız. Ne yaptığımızı biliyoruz ”dedi.