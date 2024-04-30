Rum Merkezi Cezaevi'nde görev yapan bir gardiyanın, geçtiğimiz Pazar günü, araç kundaklama olayı şüphelisi olarak tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’nde görev yapan 47 yaşındaki gardiyanın, geçtiğimiz Pazar günü Güney Lefkoşa’daki bir aracın kundaklanması olayında şüpheli görülmesi üzerine tutuklandığını yazdı.

Polise göre bahse konu gardiyanın, suçu işlediğini kabul ettiğinin de görüldüğünü yazan gazete, kundaklama olayının ardından pazar gecesi geç saatlerde şoförü şüpheli görülen bir aracın kontrol için durdurulduğunu belirtti.

Aracın 47 yaşındaki gardiyan tarafından kullanıldığını belirten gazete, polisin araçta kapüşonlu tişört, eldiven ve için boş olan, incelemeye gönderilen boş şişe de bulduğunu yazdı.

Habere göre polis, gardiyanın başka olaylara karışıp karışmadığını da araştırıyor.