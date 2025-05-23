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Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 12.30’da gerçekleştirilen ‘Doğru Adres Operasyonu’ kapsamında O.G.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda toplam 850 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarılan zanlı O.G., polise itiraf nitelikli gönüllü ifade verdi. Zanlı, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.