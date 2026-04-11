Gönyeli–Alayköy Belediye (GAB) Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, tüm vatandaşları Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına yarın düzenlenecek kır yürüyüşüne davet etti.

GABFest 2026 kapsamında organize edilen yürüyüş saat 09.00’da Gönyeli’de Le Chateau Romance Restaurant park yerinde başlayacak

Amcaoğlu yazılı açıklamasında “Bu kentte attığımız her adımın bir anlamı var” ifadelerini kullanarak yürüyüşün önemine dikkat çekti.

Amcaoğlu, organizasyonun lösemi ile mücadele eden çocuklar için güçlü bir dayanışma anlamı taşıdığını, Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilen etkinliğin, toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Etkinlik öncesinde sahada incelemelerde bulunduklarını aktaran Amcaoğlu, 1,8 kilometrelik yürüyüş rotasının koruluk, kıyı, tırmanış ve iniş etaplarından oluşacak şekilde hazırlandığını ve tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.