AA muhabiri, Paris sokaklarında Macron'un açıklamalarının nasıl karşılandığını, sosyal medyada en büyük kitleyi oluşturan gençlere ve ilgili vatandaşlara sordu.

Fransa'da yaşayan aktif sosyal medya kullanıcısı gençlerden Aya Gade, "Macron'un açıklamalarını ilk duyduğumda aklıma direkt Çin, Rusya ve bazı Afrika ülkeleri geldi." dedi.

Afrika kökenli olduğunu belirten Gade, Macron'un söylemini ifade özgürlüğü açısından sorunlu gördüğünü belirterek "(Fransa) birden insan haklarının sınırlandığı bir ülke durumuna geldi. Aklıma insan haklarının kısıtlandığı diğer ülkeler geldi, bu iyi bir haber değil." diye konuştu.

"Hükümetin isyanlar ya da başka sebeple müdahalesi bana tehlikeli geliyor"

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen, ana akım medyadaki bir televizyon sunucusu da ifade ve basın özgürlüğünün tüm dünyada temel bir hak olduğu, kesinlikle bunlara dokunulmaması gerektiği değerlendirmesini yaptı.

"(İfade özgürlüğüne) mutlak surette saygı duymalıyız. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı değilim, sosyal medyada olanları çok takip etmiyorum ancak hükümetin isyanlar ya da başka sebeple müdahalesi bana tehlikeli geliyor." diyen sunucu, sosyal ağların gücünün ve genel anlamda bir iletişim faktörü olarak öneminin sorgulanması gerektiği yorumunu yaptı.

Sunucu, hükümetin, sosyal ağların kullanımını yasaklaması konusunda dikkatli olması gerektiği değerlendirmesinde bulunarak "Basın özgürlüğünün esas olduğunu söylemeliyim. Cumhuriyetin değerlerinden biri ve lekelenmemeli, kısıtlanmamalı. Çünkü bu tüm demokrasilerde temel bir değerdir." ifadesini kullandı.

"Fransa'yı yok etme amacında değiliz"

Leonie Salvo ismindeki genç sosyal medya kullanıcısı da sosyal ağlara erişimin kesilmesinin iyi bir fikir olmadığını söyledi.

"Gerçekten mutlu olmazdım çünkü bunun radikal bir girişim olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fransa'da, hatta dünyanın diğer ucunda temas halinde olduğumuz insanlarla iletişim kuramayacağız." diyen Salvo, protestoların etkisinin farklı yöntemlerle azaltılabileceğini belirterek değiştirilmesi gerekenin kaos çıkaran insanların hayatları olduğu, sosyal ağların kısıtlaması olmadığını kaydetti.

Salvo, medyanın gençler hakkında kötü bir imaj bıraktığı izlenimi edindiğini söyleyerek "Biz de ülkeye yardım etmek istiyoruz. Fransa'yı yok etme amacında değiliz." dedi.

Diğer yandan sosyal medyanın gençlik hakkında kötü bir imaj bıraktığının, kendisi ve birçok arkadaşının gösterilerde şiddete başvuranlar gibi düşünmediğinin altını çizen Salvo, şiddet yanlılarının sosyal ağlarda etkili olmasına göz yumulmaması, belki bunları kapsayacak kısıtlamalar üzerinde düşünülmesi gerektiğini ifade etti.