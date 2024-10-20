Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği (KTFKD), Fransızca öğretmenlerine yönelik “Mesleki Gelişim Semineri” düzenledi.

Dernek Başkanı Şenay Ekici’nin verdiği bilgiye göre, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'na ait etkinliklerin ilki, dün Kıbrıs Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle, Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirildi.

Eğitim, Fransızca eğitmeni Adrien Payet tarafından verildi. Eğitimin ardından, öğretmenlerin kaynaşması ve mesleki deneyimlerini paylaşması amacıyla KTFKD tarafından 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı açılış kokteyli düzenlendi. Etkinlikte, öğretmenler, Dernek yönetim kurulu üyeleri ile Kıbrıs Fransız Kültür Merkezi yetkilileri gelecekteki projeler için fikir alışverişinde bulundular.